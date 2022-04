Mikkel Damsgaard gjorde lørdag comeback efter mange måneders fravær, da Sampdoria mødte Salternitana fra bunden af Serie A.

Men udfaldet af kampen blev ikke som forventet, og Sampdoria løb ind i det tredje nederlag i streg.

Nederlaget gjorde så ondt på en række Sampdoria-fans, at de efterfølgende besluttede sig for at konfrontere spillerne fra deres elskede klub.

Så da spillerbussen kørte væk fra stadion og hen mod en parkeringsplads, hvor spillernes holdt, blokerede de vrede fans bussen og konfronterede spillerne med deres utilfredshed.

Samp, rabbia ultrà: giocatori respinti in campo, pullman bloccato in strada https://t.co/XalDf9yF7W — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) April 16, 2022

Ifølge Gazzetta dello Sport eskalerede det ikke yderligere, og politiet var også til stede.

Men Sampdorias fans fik leveret deres budskab til spillerne, som efter den uventede oplevelse ikke kan være i tvivl om, hvad holdningen er til de resultater, der bliver leveret.

Med nederlaget på 1-2 til Salernitana ligger Sampdoria nummer 16 i Serie A.

Der er syv point ned til den forkerte side af nedrykningsstregen.