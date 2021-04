»Vi har sørgelige nyheder. Bernio er gået bort.«

Nummeret er ukendt, men afsender præsenterer sig i WhatsApp-beskederne til B.T. som bror til Bernio Verhagen.

I et halvt års tid har den dømte fupmager, som tog fusen på Viborg, ellers været mere end almindeligt aktiv på Instagram. Den verdensberømte fupfodboldspiller tog turen fra fængslet i Holstebro til Sydamerika og Chile for at genoptage forholdet til ekskæresten Nayaret Muci.

Ja, den ekskæreste, der anklagede hollænderen for at holde hende indespærret på et hotelværelse i Viborg – og som han siden overfaldt i en stationskiosk i samme by. Det blev han dømt for.

Sådan præsenterede 1. divisionsklubben Viborg FF 5. november 2020 nyindkøbte Bernio Verhagen. Vis mere Sådan præsenterede 1. divisionsklubben Viborg FF 5. november 2020 nyindkøbte Bernio Verhagen.

Med kærlige krammere og masser af opdateringer præsenterede de to sig pludselig som det, der lignede et kærestepar. Indtil for en måneds tid siden.

For nu er Nayaret Muci igen på flugt fra Bernio Verhagen, hævder hun.

Den seneste måned har hun postet adskillige advarsler på sin Instagram-story – om at Verhagen forfølger hende, og at han skulle operere under et nyt navn i Chile.

Til B.T. forklarer hun, at hun havde taget Bernio Verhagen tilbage for at lokke ham til Chile. Han havde lige siden overfaldet i kiosken bombarderet hende med telefonopkald, mail, Instagram-beskeder og så videre.

Så nu ville hun have ham til Chile, for at 'retfærdigheden kunne ske fyldest'. Men det gik galt, og nu er hun på flugt fra Bernio Verhagen.

»Han er stadig i Chile. Jeg har brug for hjælp.«

»Jeg er desperat,« fortæller Nayaret Muci, der konfronteret med historien om Bernio Verhagens død tørt konstaterer:

»Det er løgn. Han er i Chile under et andet navn! Han er her ulovligt. Og han hedder nu Elias.«

På sin Instagram-story har Nayaret Muci postet et billede af en korrespondance med en brasiliansk mand, der påstår, at Bernio Verhagen har stjålet hans pas og andre identifikationspapirer i lufthavnen i den brasilianske millionby Sao Paolo.

Hun har i denne også uge postet et billede fra et overvågningskamera, hvor Bernio Verhagen angiveligt står og skumler foran hendes lejlighedskompleks. Det er Nayarets fortælling om Bernios første halve år i friheden.

Bernio Verhagens 'brors' fortælling er en noget anden. For beskederne tager til i mystik, og den selvproklamerede bror insisterer på, at Bernio Verhagen er død.

»Bernio tog sit eget liv. Hans lig er i Bolivia. Han har efterladt et brev. Der står, vi skal sende nogle filer til B.T. Sporten.«

»Filer med lydoptagelser. Af Viborg og andre sager. Jeg sender det til jer, når hans sager og liget er nået frem.«

Bernios 'bror' fortæller videre, at Bernio havde planer om at lave en dokumentar om Viborg FF, der jo fyrede ham, da det gik op for dem, at han havde fuppet klubben via en falsk agent.

»En dokumentar om Viborg og om, at de var involveret i matchfixing. Direktøren og nogle andre folk. Han har optagelser og videoer af samtaler.«

Konfronteret med disse oplysninger meddeler Viborg FF med et lidt opgivende grin, at man ikke vil bruge mere krudt på Verhagen og derfor heller ikke har nogen kommentarer til den angivelige eksistens af optagelser, der afslører matchfixing i domkirkebyens fodboldklub.

B.T. har også haft fat i personer, som Bernio Verhagen tidligere har været i kontakt med i Danmark.

De tvivlede også på 'brorens' fortælling – og nævnte, at Bernio Verhagen har prøvet sådan nogle numre før. Og at strømmen af de små WhatsApp-beskeder minder meget om Verhagens lettere febrilske måde at skrive på.

Historien om den 27-årige hollænders fupnummer gik verden rundt i de sidste måneder af 2019. Han havde udgivet sig for at være en stjerneagent fra det store firma Stellar Group, og det skaffede ham kontrakter i lande som Sydafrika, Chile og … ja, Danmark.

Hans svindelnummer blev til sidst optrevlet af B.T. – og Verhagen blev fyret i Viborg. Men dramaet stoppede ikke her.

VERHAGEN-SAGEN – Kidnapning, fusk og løgne B.T. har længe fokuseret på den mystiske hollænder, der tidligere var på kontrakt i Viborg FF. Læs blandt andet om: Kidnapningssagen – Bernio Verhagens chilenske kæreste anklager ham for at holde hende indespærret på et hotelværelse. Cv-mystikken – ingen vil kendes ved spilleren. Interview med Bernio Verhagen – han svarer på cv-mysteriet. Viborg fortryder – klubben arbejder 'på en løsning på Verhagens fremtid'. Verhagen og Viborg klapper i om mystisk agent. Verhagen har snydt andre klubber ved at bruge falsk agent. Viborg blev lovet adgang til stort netværk og et snarligt salg af Verhagen. Efter flere dages afsløringer fyrer Viborg Verhagen. Samme aften bliver Verhagen anholdt – sigtet for at berøve sin chilenske veninde i en kiosk i Viborg. Dagen efter bliver hollænderen varetægtsfængslet i tre uger. B.T. får fat i en video, der viser Verhagens overfald på den chilenske kvinde. Samme aften står tre danske kvinder frem med deres fortællinger om Verhagen. Efter et grundlovsforhør bliver Verhagen varetægtsfængslet frem til 16. december 2019. B.T. kan afsløre, at Verhagen fik kæresten til at skrive under på snydekontrakt. Politiet kommer med en ny sigtelse, og han forbliver varetægtsfængslet frem til 10. januar. Bernio Verhagen flygter fra politiet foran arresten i Holstebro.

Bernio Verhagen blev anholdt for overfaldet på Nayaret Muci. Men det lykkedes undervejs den hollandske spiller med surinamske rødder at flygte fra et par uopmærksomme betjente. Han blev et døgns tid senere fundet i en cykelkælder i Holstebro.

Hele sagen gjorde hollænderen verdenskendt som 'fupfodboldspilleren', 'The ghost', eller 'le footballeur fantôme'.

Så navnet 'Bernio Verhagen' slæber rundt på en tung baggage. Det betyder blandt andet, at han ikke kan komme ind i Danmark og se den datter, som han har med en kvinde fra Randers.

Der ville med andre ord være mange fordele i ikke at hedde Bernio Verhagen. At slå navnet Bernio Verhagen ihjel.

Siden den dag, hvor beskederne tikkede ind, har der – trods gentagne henvendelser – været radiotavshed fra profilen, der påstår at være Bernio Verhagens bror.

Hollandske Bianca Lopez ER til gengæld Bernio Verhagens rigtige søster – og hun har ikke hørt, at hendes berømte bror skulle være død, da B.T. kontakter hende.

»Nej, det har vi ikke. Og det tror jeg heller ikke på. Det er ikke første gang, han laver det nummer,« fortæller hun.

»Bernio har i øvrigt slet ingen kontakt med sin bror.«