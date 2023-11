Jonas Wind er en kamæleon.

Han har prøvet det lange, det platinblonde og det korte hår, men nu er det især skægget, der får lov at sætte sit præg på Wolfsburg-angriberens look.

En af landsholdets lyspunkter i dette efterår er mødt ind i landsholdslejren som sheriff med passende overskæg.

Han er hoppet med på 'Movember'-bevægelsen, hvor man lader overskægget gro for at sætte fokus på sygdomme, der ofte rammer mænd, såsom testikel- og prostatakræft.

Wind fortalte, at han først var startet på 'Movember' i november, men billedet fra 31. oktober afslører en lille tyvstart.

Looket har dog kun kort levetid og holder næppe ind i december.

»Nu må vi se, hvordan det ser ud til den tid, for der er jo stadig et par uger, men det satser jeg på.«

Og sheriffen er klar til at skyde på det hele i Rasmus Højlunds fravær.

»Vi har et godt makkerskab både på uden for og inde på banen, hvor vi komplimenterer og finder hinanden godt. Der er desværre nogle skader, men så må andre træde ind på de positioner.«

Fodboldlandskamp i Parken. Danmark - Kazakhstan 3 - 1 Jonas Wind.

Jonas Wind (VfL Wolfsburg) jubler efter sit mål til 1:0.

Jonas Wind (Vfl Wolfsburg)

»For mit vedkommende føler jeg mig ikke låst, men omvendt har man godt kunnet se på vores spil, at der har manglet noget, og det kan godt være frigjorthed eller mod, som vi har haft førhen.«

»Men vi skal bare ud og give den gas og en over nakken.«

Også på landsholdet har han levet en omskiftelig tilværelse, men det spiller ikke den store rolle, fortæller han. Selv føler han sig dog bedst til rette i rummet lige bag forreste linje.

Lykkes det at sikre EM-billetten og førstepladsen i gruppen fredag aften, så kan det blive en rigtig sjov aften.

»Det skal man også have med i tankerne. Efter kampen kunne det jo blive en super fed aften, vi går i møde,« siger en topmotiveret Wind, der glæder sig til at komme tilbage i Parken, hvor han både har oplevet succes med FCK og landsholdet.

Det tegner til fest, men først skal Kasper Hjulmands mandskab slå topholdet Slovenien. Kampen spilles fredag aften kl. 20.45.