Så er den gal igen.

Liverpool-målmanden Lorius Karius tog tirsdag aften igen opmærksomheden af alle de forkerte årsager.

I en træningskamp mod Tranmere lavede den tyske målmand et fælt drop, der ledte tankerne tilbage på hans seneste officielle kamp for den engelske klub: Champions League-finalen mod Real Madrid i slutningen af maj - her var Lorius Karius stærkt impliceret i to mål i 1-3-nederlaget. Det fik han stor kritik for.

Tirsdag aften mod Tranmere kunne målmanden ikke holde et frispark fra Ollie Norburn, hvorefter Jonny Smith fulgte op og reducerede til 1-3. Kampen endte med en 3-2-sejr til Liverpool.

Efter kampen forsvarede Liverpools manager sin målmand.

»Ingen kan lide sådan et mål. Loris var skyld i det mål, men vi kan ikke lave en historie ud af det, hver gang nogen laver en fejl. Der vil ske fejl. Jeg kan ikke lide det, han kan ikke lide det, men det vil ske. Så lad os komme videre og få det bedste ud af det ved at lære af det. Sådan er det,« sagde Jürgen Klopp til klubbens hjemmeside.

Loris Karius. Foto: PAUL BURROWS Vis mere Loris Karius. Foto: PAUL BURROWS

I lokale Liverpool Echo er kritikken af Lorius Karius tydelig:

»Jürgen Klopp havde lovet Liverpool-målmanden en ny start og mulighed for at få oprejsning i denne sæson - det her var det sidste, han havde brug for,« vurderes det af journalisten James Pearce:

»Et skud, en fejl og mere kritik. Så meget for at trække en streg i sandet efter Kiev (hvor Champions League-finalen blev spillet, red.). Klopp har talt om at få ro på situationen, men nu vil debatten om klubbens mislykkede forsøg på at hente en ny 'nummer et' bliver intensiveret.«

James Pearce beskriver, hvordan Lorius Karius allerede i en testkamp mod Chester i lørdags så 'nervøs' ud - og nu er det så fulgt op af endnu en stor fejl.

»Hans selvtillid ser ud til at være skudt i smadder.«

Ifølge flere medier har Liverpool forgæves forsøgt at hente blandt andet den brasilianske landsholdsmålmand Allison Becker i løbet af sommeren. Også andre navne som Atletico Madrids Jan Oblak har været nævnt.

Men indtil videre er Lorius Karius førstemålmand i den engelske klub.

Ifølge Liverpool Echos James Pearce kan den nye fejl mod Tranmere blive et pejlemærke for den kommende sæson.

»Liverpool-manageren underspillede betydningen af problemet og insisterede på, at kritikken af Karius er unfair. Men det kommer ikke til at ændre sig. Og hvis han ikke kan håndtere det, har 'the Reds' et stort problem.«

I Champions League-finalen smed Lorius Karius først bolden direkte ud til Real Madrid-angriben Karim Benzema, der scorede til 1-0. Siden tabte han et skud fra Gareth Bale langt, langt udefra ind i målet til slutresultatet 1-3. Det er efterfølgende kommet frem, at målmanden spillede kampen med en hjernerystelse.