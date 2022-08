Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du kender ham fra banen, du kender ham fra tv, og nu tager Brian Laudrup turen på endnu en platform.

En af Danmarkshistoriens mest begavede boldspillere har sagt ja til at dele ud af sin store viden om fodboldverdenen i Politikens nye podcast 'Brian og Bolden'.

'Brian Laudrup vurderer hver af de vigtigste danske klubskifter på en skala fra 1 til 10 og har også anekdoter fra sin egen karriere med til mikrofonen.'

'Han erindrer at have få stukket en telefon i hånden med Silvio Berlusconi i den anden ende af linjen – og han husker tilbage på sin debut i Europa Cuppen for mesterhold, forgængeren for nutidens Champions League,' skriver Politikens sportsredaktion i et nyhedsbrev.

Laudrup får selskab af Politikens kommentator Søren-Mikael Hansen bag mikrofonerne.

Tirsdag eftermiddag får de i første afsnit også besøg af den tidligere FCK- og Liverpool-målmand Michael Stensgaard, der i dag er spilleragent.

I april fortalte Laudrup, at han havde fået nyt tv-job efter mange år hos Discovery, men nu får han mere travlt med fodboldsnakken, når podcastene begynder at rulle ud.