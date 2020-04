14. juni virker både fjern og nær. Fjern i forhold til, at der er knap to måneder til, men nær i et corona-perspektiv.

Ovenstående er datoen for, hvornår Foreningen Svensk Elitfotboll (SEF) planlægger at genoptage fodbolden i landets to bedste rækker, Allsvenskan og Superettan.

Sådan skriver svenske Expressen.

Det mest opsigtsvækkende er dog, at man stræber efter at spille fodbold med publikum på lægterne.

»Ambitionen er fortsat at spille alle kampe med publikum, men Svensk Elitfotboll følger hele tiden udviklingen omkring corona/covid-19 og eventuelle nye direktiver fra myndigheder og/eller regeringen,« fremgår det af Allsvenskans hjemmeside.

Chefen for SEF, Mats Enquist, er også positiv i sin udmelding.

»Vi har al anledning i verden til at håbe på at spille.«

Beslutningen blev annonceret under et videomøde tirsdag, hvor de 32 klubber fra landets to bedste rækker deltog. Der var ingen indvendinger mod den planlagte start, som samtlige parter bakkede op om.

Zlatan Ibrahimovic har trænet med i Hammarby under corona-perioden, da han har været i Sverige og den italienske Serie A er lukket ned. Til daglig spiller han i AC Milan. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Zlatan Ibrahimovic har trænet med i Hammarby under corona-perioden, da han har været i Sverige og den italienske Serie A er lukket ned. Til daglig spiller han i AC Milan. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Det bliver dog understreget, at kalenderen og planlægningen afhænger af internationale datoer, som UEFA sender ud.

I Danmark meddelte regeringen tirsdag, at forsamlingsforbuddet kan blive hævet til 500 personer frem til og med august. Lige nu er det på maksimalt ti personer.

Det åbner ifølge direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen døren på klem, for at det kan blive muligt at åbne for publikum, når Superligaen genåbnes.

Divisionsforeningen fremlagde for nylig tre scenarier, for hvornår og hvordan de bedste danske fodboldrækker kan skydes i gang igen. Den tidligste startdato hedder 15. maj.