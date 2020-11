FC København befinder sig i klubbens værste krise meget længe. Og nu fortsætter problemerne med at vælte ind.

B.T. kan nemlig afsløre, at klubbens tekniske direktør, Frederik Leth, har sagt sit job op. Nyheden kommer blot dagen efter, at københavnerne kunne præsentere Peter 'PC' Christiansen fra AGF som ny sportsdirektør fra senest april.

I en opsigtsvækkende udvikling nåede den blot 26-årige protege dermed kun at være i jobbet i få måneder.

Han blev ellers i starten af september ansat som intern afløser for Johan Lange, der var taget til Premier League og Aston Villa.

Leth har været i FCK siden 2012 og har arbejdet sig op gennem rækkerne i klubben med lynets hast. Han startede i talentafdelingen, inden han blev teknisk scout og siden hen blev chef for scoutingafdelingen.

Og det var da også meget store ord, der blev brugt om Leth, da han blev præsenteret i jobbet som teknisk direktør af den nu forhenværende FCK-manager Ståle Solbakken.

»Det her er en meget, meget vigtig og central position og ansættelse for os. Frederik er utroligt stærk analytisk og et meget begavet menneske, og det er ikke for sjov, at han internt har kaldenavnet 'The Brain'« sagde Ståle Solbakken i pressemeddelelsen.

Frederik Leth blev en endnu større del af den øverste sportslige ledelse, da selvsamme Solbakken blev fyret i starten af oktober.

Sammen med den midlertidige sportslige leder William Kvist har han været en essentiel del af det sportslige setup i klubben.

Men nu er det altså slut for Leth.

Knap tre måneder efter sin ansættelse.