Afbuddene vælter ind over Premier League for tiden.

En række Covid 19-tilfælde i Aston Villas trup har netop udsat kampen mod Burnley, skriver Premier League i en officiel meddelelse. Kampen skulle være spillet lørdag eftermiddag.

Dermed er det den sjette kamp, der er udsat i den bedste engelske række i denne uge på grund af corona. Det stod klart lørdag morgen, at Aston Villa var endnu hårdere ramt end først antaget.

'Derfor godkendte bestyrelsen anmodningen, fordi holdet ikke kunne stille nok spillere. Beslutningen var truffet på baggrund af en række Covid 19-sager, skader og sygdom,' lyder det fra Premier League.

'Premier League fforstår at beslutningen om at udsætte kampen med så kort varsel vil frustrere og skuffe fansene, og vi undskylder for enhver ulejlighed, det måtte skabe. De resterende fire kampe bliver spillet som planlagt,' tilføjer man.

Ifølge flere engelske medier er der et voksende ønske blandt Premier League-klubberne om at sætte ligaen på pause, mens der bliver styr på smittespredningen. Enkelte har nævnt en mulighed for først at genoptage kampene i det nye år..

Indtil videre har Premier League dog holdt fast i, at kampene bliver afviklet som hidtil.

Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich og Everton-Leicester er de andre opgør, der ikke bliver afviklet denne weekend.