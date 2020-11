De britiske myndigheders skærpede karantænekrav gør, at fem svenske landsholdsspillere misser Danmark-kamp.

Det svenske fodboldlandshold bliver ligesom det danske ramt af Storbritanniens skærpede karantænekrav mod personer, der kommer til landet fra Danmark.

Sverige skal nemlig møde Danmark onsdag, og ligesom den danske landstræner Kasper Hjulmand må se bort fra spillere, der har sin daglige gang i de britiske ligaer, så må Sveriges ditto det samme.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Victor Lindelöf (Manchester United), Robin Olsen (Everton), Emil Krafth (Newcastle), Ken Sema (Watford) og Filip Helander (Glasgow Rangers) er således blevet udeladt til testkampen mod Danmark.

De skærpede krav ville betyde, at spillerne skulle gennemgå 14 dages karantæne efter returen til England.

Hjulmand udtog tidligere søndag spillerne Jesper Hansen, Oliver Christensen, Alexander Scholz, Anders Dreyer, Jens Stryger Larsen, Lukas Lerager, Rasmus Falk, Victor Nelsson og Lucas Andersen som erstatninger for de spillere, der til daglig spiller i England.

Landstræneren håbede dog, at der kunne findes en løsning inden kampen mod Sverige onsdag.

»Vi stiller altid med vores stærkest mulige landshold. Hvis ikke situationen bliver løst, glæder vi os til at se andre, gode spillere i aktion i testskampen mod Sverige på onsdag, som vi, lige meget hvad der sker, glæder os til at spille og forsøge at vinde. Det er altafgørende, at vi kan stille med vores absolut stærkeste landshold i de afgørende Nations League-kampe mod Island og Belgien,« lød det fra Kasper Hjulmand.

Danmark og Sverige mødes onsdag i Brøndby i en venskabskamp, hvor Sverige også må undvære landstræner Janne Andersson.

Han er i øjeblikket i corona-karantæne, efter han har været i kontakt med et familiemedlem, der er blevet testet positiv.