Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, betegner sig selv som utrolig irriteret efter nyt nederlag.

Et skridt frem og to tilbage.

Sådan beskriver Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, den situation, klubben befinder sig i i øjeblikket.

Mandag blev det til et 2-4-nederlag til West Ham, som betyder, at Brentford nu har tabt fem ud af de seneste seks kampe i Premier League.

- Jeg er utrolig irriteret over vores præstation, siger Frank efter kampen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Med resultatet befinder Brentford sig på 16.-pladsen i den bedste engelske række - blot fem point over nedrykningszonen.

- Det er endnu en gang to skridt tilbage. Det har indtil videre været en ustabil sæson, lyder det fra Frank.

West Hams Jarrod Bowen sparkede klubben foran både 1-0 og 2-0 efter henholdsvis fem og syv minutters spilletid.

Neal Maupas reducering til 1-2 efter 13 minutter formåede at skabe en smule håb for Brentford, der dog i det 63. minut igen kom bagud med to mål, da Bowen fuldførte sit hattrick.

Seks minutter senere scorede Emerson til 4-1, hvorfor Yoane Wissas mål til 2-4 otte minutter før slutfløjt ikke betød det store.

Til Brentfords hjemmeside siger Frank, at han står tilbage med en elendig følelse.

- Jeg har det forfærdeligt. Min krop brænder, siger han.

- Selvfølgelig er det meget skuffende, men det er aldrig så slemt eller godt, som det nu engang ser ud.

Nu går det ifølge Frank ud på at finde noget positivt at tage med fra nederlaget.

- Når jeg kigger tilbage på kampen, kommer jeg til at finde flere positive ting end negative ting, og det er det, vi tager med, siger han.

/ritzau/