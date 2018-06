Værtslandene for verdensmesterskaberne i fodbold i 2026 er fundet.

Det bliver USA, Canada og Mexico, som sammen skal stå for at afholde en af verdens største sportsbegivenheder om otte år. Det blev resultatet af en afstemning blandt FIFA’s medlemslande ved en stor kongres i verdensfodboldforbundet i Moskva i dag.

Bejlerne til at arrangere VM i 2026 var Marokko på den side og et samlet bud fra de nordamerikanske lande, USA og Canada, og Mexico på den anden, også kaldet 'United-buddet'.

203 lande kunne stemme ved kongressen, herunder Danmark gennem DBU, som valgte at stemme på USA/Canada/Mexico. Det skrev formanden for Dansk Boldspil-Union, Jesper Møller, på Twitter forud for afstemningen.

The moment our united dream became a reality! pic.twitter.com/rCTiTcxGXj — United 2026 (@united2026) June 13, 2018

Aftemningsresultatet blev 134 til 'United', 65 til Marokko samt 1 uafgiven stemme og tre lande, som ikke var stemmeberettiget grundet for tætte bånd til USA.

Hensigten er at afholde tre fjerdedele af kampene i USA, mens Canada og Mexico hver skal være vært for ti kampe. Fra kvartfinalerne og frem vil kampene blive spillet i USA, skrev de tre lande i ansøgningen om værtskabet.

Fifas præsident Gianni Infantino deltager på den 68. Fifa-kongres, hvor det blev besluttet, at Mexico, USA og Canada skal være vært for VM i fodbold i 2026. Sergei Karpukhin/Reuters Vis mere Fifas præsident Gianni Infantino deltager på den 68. Fifa-kongres, hvor det blev besluttet, at Mexico, USA og Canada skal være vært for VM i fodbold i 2026. Sergei Karpukhin/Reuters

Det var første gang i historien, at alle FIFA's medlemslande kunne stemme om en VM-vært. Tidligere var det en opgave for den såkaldte eksekutivkomite.

Sidst det skete var tilbage i 2010, hvor det kontroversielt blev besluttet, at VM i år skulle afholdes i Rusland, mens det også blev besluttet, at Qatar får VM i 2022. Den afstemningsprocedure var fedtet ind i korruption.

CONFIRMED



134 votes for @United2026

65 votes for @Morocco2026_EN

1 vote for ‘None of the bids’



2026 @FIFAWorldCup will be hosted by @united2026 pic.twitter.com/FB2mkmcj29 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2018

Sidst USA var VM-vært var i 1994. Mexico har været VM-vært to gange: I 1970 og i 1986. Canada har ikke afholdt VM før.

FIFA-præsident Gianni Infantino sluttede kongressen med at sige, at han genopstiller til præsidentvalget i FIFA i 2019.