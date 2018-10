Nye skræmmende optagelser af helikopterstyrtet ved King Power Stadium i Leicester er kommet frem.

I ulykken omkom Leicester-ejeren Vichai Srivaddhanaprabha og fire andre personer.

Kort efter helikopteren lettede fra midtercirklen af stadion, begyndte den nemlig at spinne rundt, inden den til sidst styrtede på parkeringspladsen ved siden af stadion.

Du kan se de nye skræmmende optagelser herunder:

Der er endnu ikke kommet en forklaring på, hvorfor helikopteren styrtede ned, og den britiske flyhavarikommission Air Accidents Investigation Branch (AAIB) efterforsker stadig sagen. Samtidig har de oplyst, at de fortsat søger vidner og optagelser, der kan være med til at opklare, hvad der præcis var skyld i styrtet.

Tidligere har et øjenvidne forklaret, hvordan piloten gjorde en heltedåd og forhindrede en større ulykke, inden helikopteren styrtede ned. Her sagde han blandt andet:

»Jeg ved ikke, hvordan han gjorde det, men det virkede som om, han begrænsede rotationen og styrede helikopteren mod hjørnet af parkeringspladsen,« fortalte øjenvidnet Dan Cox.

Ulykken har chokeret hele fodboldverdenen, og den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, der spiller i Leicester, delte dagen efter et hjerteskærende opslag, hvor han forklarede, at han var knust over ulykken, der indtraf kort efter klubbens hjemmekamp mod West Ham.

Her ses Khun Aiyawatt Srivaddhanaprabha, søn af Leicester Citys ejer, den thailandske forretningsmand, Vichai Srivaddhanaprabha ved siden af Jamie Vardy samt Kasper Schmeichel Foto: PETER NICHOLLS

»Jeg kan ikke tro, hvad jeg så i aftes. Det er uvirkeligt!«, skrev Kasper Schmeichel, der også var blandt de første på ulykkesstedet.

B.T. har også været til stede i Leicester, hvor ulykkesstedet umiddelbart uden for King Power Stadium siden i lørdags har været omdannet til et blomsterhav. Her har også klubbens spillere har været forbi for at mindes Srivaddhanaprabha og de fire andre omkomne.

Leicester skulle tirsdag aften have spillet en kamp mod Southampton i den engelske Liga Cup, men den endte med at blive udsat.

Tirsdag meddelte klubben dog, at de spiller igen på lørdag, når de i Premier League møder Cardiff City på udebane.