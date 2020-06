Dårlige investeringer og manglende opsparing skal være fortid for sportsfolk. Spillerforeningen kigger på rådgivningsbehov. Lasse Vibe mener at have løsningen.

Atleter i mange sportsgrene tjener godt med penge i forhold til den gennemsnitlige lønmodtager. De gør det dog som regel i en afgrænset periode, fra de er omkring 20 til 35 år.

I den alder er det langtfra alle, som har meget fokus på livet efter karrieren og dermed den økonomi, som skal bringe dem videre i tilværelsen. Derfor søger de ikke rådgivning om det, og det kan koste dyrt i sidste ende.

I de grelle tilfælde har eksempelvis fodboldspillere stået uden penge på kontoen, når karrieren var slut, og indkomsten falder drastisk. Eller nogen har gældsat sig selv på grund af forfejlede investeringer i eksempelvis vindmøller.

Det manglende fokus på privatøkonomien blandt sportsfolk ønsker FC Midtjyllands Lasse Vibe at gøre noget ved.

Han er blevet en del af virksomheden Imperium Sports Family Office, der specialiserer sig inden for økonomisk rådgivning.

Sideløbende med fodboldkarrieren har han ved CBS taget en kandidatuddannelse i "Finansiering og Regnskab", og han har set en mangel på muligheder for uvildig økonomisk rådgivning til sportsfolk.

- Vi har været i gang i lidt tid, og jeg kan bare konstatere, at der virkelig er et behov for det. Der er et hul i markedet, siger Lasse Vibe.

- Der er faktisk rigtig mange, som egentlig gerne vil have hjælp, men som ikke rigtigt ved, hvad de skal gøre.

Den fornemmelse har Randers FC-veteranen Johnny Thomsen også. Han har ved selvsyn set, hvor galt det kan gå for fodboldspillere.

- Jeg synes, at både klubber og Spillerforeningen burde få noget fokus på det. Jeg har spillet sammen med spillere, som har måttet gå fra hus og hjem, fortæller 38-årige Thomsen, der har repræsenteret fire klubber i karrieren, men aldrig er blevet anbefalet at søge økonomisk rådgivning.

Formanden for Spillerforeningen, Jeppe Curth, fortæller, at man er blevet opmærksom på, at det kan være et område, som trænger til et eftersyn.

- Vi samarbejder med pensionsrådgivere og skatterådgivere, men decideret økonomisk rådgivning har vi ikke beskæftiget os med som sådan, men det er noget, vi kigger på, om der er et behov for hos spillerne.

- Vi får ikke henvendelser om det, men det kan jo lige så vel være, fordi vi ikke har det tilbud, lyder det fra Curth.

Indførelsen af den såkaldte sportspension har ifølge både Lasse Vibe og Johnny Thomsen været vigtig. Den betyder, at professionelle atleter kan få udbetalt den pension, fra de fylder 40 år.

Men mange atleter kan få langt mere ud af indkomsten, hvis de sætter sig ind i tingene eller søger rådgivning undervejs.

- Mange sportsfolk er jo i 20erne, og der føler man sig uovervindelig, kan jeg da huske fra mig selv. Der er det ikke så sexet at begynde at tænke på, hvad der skal ske, når man bliver 35 og ikke kan gøre sig gældende i sin sport mere. Men det kan have store konsekvenser, siger Lasse Vibe.

Rådgivningen kan handle om alt fra aktieinvestering til udfyldelse af forskudsopgørelser. Det ene kan være vigtigt for fremtiden, det andet her og nu. Men for begge dele gælder, at det har stor indflydelse på privatøkonomien.

