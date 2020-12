Champions League i denne sæson er et afsluttet kapitel for FC Midtjylland, og det er blevet tid til at gøre regnskab.

I en tid med corona måtte fodboldfans nøjes med at se den danske deltager fra afstand, og det bød på flere end to millioner tv-seere, da ulvene fra Herning repræsenterede Danmark i den bedste turnering af dem alle.

Det viser friske tal fra den markedsledende analysevirksomhed i Danmark, Kantar Gallup.

Mest sete kamp blev ikke overraskende udekampen mod Liverpool, da der stadig var chance for at gå videre fra gruppespillet.

Her fulgte 415.000 danskere opgøret fra Anfield.

Samlet set havde FC Midtjylland 2.331.000 seere til de fire kvalifikationskampe og seks gruppekampe, hvilket giver et gennemsnit på 233.000 seere pr. kamp.

Isolerer man de seks gruppespilskampe, var der i alt 1.504.000 seere, hvilket giver et gennemsnit på lige over en kvart million til hver kamp.

På banen sluttede FC Midtjylland med æren i behold, da det efter fire nederlag i træk i gruppespillet lykkedes at hente et point mod først Atalanta på udebane og siden Liverpool hjemme på MCH Arena.

Flere af det danske holds spillere udmærkede sig også på diverse lister i Champions League.

Angriberen Sory Kaba var kun én vundet duel fra at blive den bedste i den kategori. Han vandt 52 dueller mod Ze Luiz' og Christian Romeros 53. Her er Yussuf Poulsen i øvrigt nummer fem med 50 vundne dueller.

Erik Sviatchenko var samtidig den tredjebedste i at erobre bolde. Det gjorde han 20 gange. Christian Romero fra Atalanta topper igen den liste med 24.

Endelig er midtbanemanden Frank Onyeka på listen over dem, der lavede flest tacklinger. Sådan nogle lavede landsholdsspilleren fra Nigeria 18 af, hvilket var nok til en fjerdeplads. Rafael topper den liste med 21, inden turneringen nu går ind i sin afgørende fase.