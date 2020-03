Emiliano Sala døde, da piloten uden gyldig licens fløj for hurtigt under vejrforholdene og mistede kontrollen.

Piloten David Ibbotson fløj for hurtigt under vanskelige vejrforhold, og han havde heller ikke en gyldig licens.

Det var nogle af årsagerne til, at Emiliano Sala døde i det flystyrt, hvor Ibbotson skulle transportere de to fra Frankrig til Wales 21. januar 2019.

Det viser den endelige rapport på 115 sider fra den britiske flyhavarikommission, Air Accident Investigation Branch (AAIB), der blev offentliggjort fredag.

Den 59-årige hobbypilot havde ikke gyldig licens til at styre Piper Malibu-flyet, og han havde heller ikke trænet til at flyve om natten.

Det hjalp slet ikke, at han forsøgte at undgå dårligt vejr ved at overskride fartgrænserne undervejs i flyet fra 1984.

Efterforskerne peger på, at det var nogle af årsagerne til, at det lille propelfly styrtede i havet i Den Engelske Kanal, nord for Guernsey.

Flyveturen var ikke godkendt af myndighederne til kommercielt brug mellem to europæiske lande. Piloten havde heller ikke opgivet sin pris for turen, og det var ligeledes ulovligt.

Efterforskningen viste desuden, at piloten og Sala var udsat for et farligt niveau af kulilte, inden flyet styrtede ned.

Det vurderes, at Sala var bevidstløs, da flyet ramte vandet med en fart på 435 kilometer i timen. En kollision med en fart ingen ville kunne overleve.

Geraint Herbert, en af de ledende efterforskere hos AAIB, siger, at flyet var ustabilt i den sidste del af flyveturen inden styrtet. Det skyldes, at piloten forsøgte at undgå dårligt vejr.

- Under ulykken mistede piloten kontrollen med flyet i forsøg på at svinge, som vi mener, han lavede for at undgå uvejret, siger Herbert ifølge AFP.

- Efterfølgende brød flyet sammen, fordi det blev manøvreret med en fart, som var langt over den maksimale grænse, påpeger han.

Flyet har muligvis haft en defekt i opvarmningen af kabinen, som betød et for højt niveau af kulilte. Noget som flyet heller ikke havde mekanikken til at måle.

Rapporten og efterforskerne vil dog ikke pege på én enkeltstående årsag til Salas død.

- En årsag var, at piloten ikke var rutineret og kvalificeret til at styre flyet, og en anden årsag var, at han formentlig led af kulilteforgiftning, siger Herbert.

Sala havde få dage inden styrtet skrevet under på en kontrakt med Cardiff, som skulle sende 17 millioner euro til argentinerens klub, Nantes.

Flyet skulle fragte Sala over til sin første træning i walisiske Cardiff. Han havde sagt farvel til holdkammeraterne i Nantes i det nordvestlige Frankrig.

Cardiff byder fredag rapporten velkommen, men den rejser også flere nye spørgsmål, som skal besvares i de kommende uger, skriver klubben.

28-årige Salas lig blev fundet flere dage efter styrtet, mens Ibbotsons lig aldrig er blevet fundet.

/ritzau/