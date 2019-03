Det sidste kapitel i sagen om fodboldspilleren Emiliano Sala ser ikke ud til at være skrevet.

For efter han forsvandt og døde over Den Engelske Kanal den 21. januar i år, er der kommet flere opsigtsvækkende detaljer frem.

Og nu er der kommet endnu én.

Den drejer sig om piloten David Ibbotson, som endnu ikke er blevet fundet.

4. februar blev flyet fundet under vandet. Foto: HO

For ifølge flere engelske medier - herunder Daily Mail og BBC - led David Ibbotson af natteblindhed, og i hans certifikat står det, at han ikke må flyve, om natten, når det er mørkt.

Emiliano Sala og Ibbotsen forsvandt sent om aftenen, efter de var på vej fra Nantes til Cardiff, som Sala netop havde underskrevet en kontrakt med.

Autoriteter på området har til BBC bekræftet, at Ibbotson ikke måtte flyve om natten.

»At flyve trods de restriktioner, du har på din licens, er ulovligt,« siger en kilde blandt andet.

Mere konkret måtte Ibbotson ikke flyve en halv time efter solen var gået ned.

Flyet tog afsted klokken 19 om aftenen, og solen var derfor ikke længere oppe.

Efterspillet om Emiliano Sala raser også på andre fronter.

Fodboldklubberne Nantes og Cardiff ligger i åben strid, hvor de er ved at finde ud af, hvem og hvad, der skal betales for Sala, som aldrig nåede at repræsentere Cardiff.

Cardiff nægter indtil videre at betale.

Emiliano Sala blev Cardiffs dyreste spiller til dato. Han kostede omkring 130 millioner kroner.

Sala døde som bekendt, da flyet styrtede ned. Sala blev 28 år gammel. Der er oprettet en fond for Ibbotson med formålet at finde ham.