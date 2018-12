Brian Priske er assistenttræner i FC Midtjylland, men det kan der blive lavet om på til sommer.

Brian Priske har som assistenttræner mere end en finger med i FC Midtjyllands succes.

Men når superligasæsonen slutter i slutningen af maj, kan den tidligere landsholdsback være fortid i den funktion.

Det fortæller han i et interview med Ekstra Bladet.

- Jeg færdiggør min prolicens til sommer, og jeg kan godt mærke på mig selv, at jeg synes, tiden er inde til at prøve noget andet end assistentrollen, siger Brian Priske.

Priske har i de senere år sat sit aftryk på det defensive og dødboldene hos de hold, han har været på lønningslisten hos.

Men nu er han også begyndt at sætte sit aftryk på offensiven. I denne sæson har FC Midtjylland før sidste runde i 2018 scoret flest mål af alle hold i Superligaen.

47 scoringer i 19 kampe er et blevet til.

- Efter at have arbejdet med det defensive samt dødboldene har det været motiverende at være med til at forbedre det offensive, siger han.

- I otte år har jeg arbejdet i FC Midtjylland og FC København. Konstant mellem de to bedste. Det er et godt afsæt for at se om trænerevnerne rækker til mere, tilføjer Priske.

41-årige Priske understreger samtidig, at han er glad for at være i FC Midtjylland, og at det "ikke er passende" at tale om andre konkrete job på nuværende tidspunkt.

De forsvarende mestre fra FCM ligger før søndagens kamp mod AC Horsens på andenpladsen i Superligaen - tre point efter FC København.

/ritzau/