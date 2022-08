Lyt til artiklen

De nye danske ejere i Sønderjyske svinger kniven kun få dage efter, de har overtaget fodboldklubben.

Sønderjyske har nemlig valgt at opsige samarbejdet med administrerende direktør Jonas Lygaard med omgående virkning.

Det meddeler klubben, som før sommer rykkede ud af Superligaen, på sin hjemmeside.

'Det nye ejerskab i SønderjyskE Fodbold har valgt at opsige samarbejdet med administrerende direktør Jonas Lygaard. Ejerskabet er i gang med at nedsætte den kommende direktion, og det ligger fast, at det bliver uden Jonas Lygaard, som er blevet opsagt med omgående virkning.'

Sådan lyder meddelesen fra klubben, som ønsker vi Jonas Lygaard 'alt det bedste fremover'. Ejerskabet har ikke yderligere kommentarer omkring opsigelsen og den kommende direktion, 'før denne er endeligt fastlagt,' tilføjes der.

Med aftenens fyring nåede Lygaard, som kom fra videospilbranchen, kun at sidde på direktørposten i Sønderjyske i lidt over et år.

Det er på mange måder en brydningstid for den sønderjyske klub med de store ambitioner efter et par års tumult under amerkansk ejerskab.

Det kulminerede med nedrykningen til 1. Division i sidste sæson - den første siden oprykningen i 2008 - men nu er den amerikanske rigmandsfamilie, Platek-familien, købt ud.

De nye ejere er erhvervsmanden Povl Davidsen, der ejer den mangeårige Sønderjyske-sponsor Davidsens Tømmerhandel, og Morten Kristoffer Larsen og sønnen Markus Kristoffer Larsen, der ejer en række virksomheder i det sydlige Jylland.

Med ejerskiftet skal der findes tilbage til de dyder, der sikrede Sønderjyske kontinuerlig fremgang på og uden for fodboldbanen: Sammenhold, ydmyghed, ansvarlighed og hårdt arbejde, lød det fra de nye ejere, da de overtog klubben i mandags.