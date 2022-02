Argentinske Emiliano Sala var ikke ved bevidsthed, da han styrtede ned ved den nordlige franske kyst i et lille privatfly under turen fra Nantes i Frankrig til Cardiff i Wales.

Det tragiske hændelse skete, da Emiliano Sala netop var blevet solgt fra Nantes til Cardiff for et stort millionbeløb. Med sig i styrtet var piloten David Ibbotson som var de to eneste ombordværende. Begge døde i flystyrtet.

Emiliano Salas lig blev fundet efter flere ugers eftersøgning, hvor også flyet blev fundet. Han døde som følge af skader i hovedet og brystregionen, men det har endnu været muligt at finde ud af, om argentineren var i live under styrtet før nu.

I de sidste par dage har retten i Dorset i det sydlige England holdt et retsmøde i omkring fem uger for at fastslå omstændighederne ved den tragiske ulykke. Og nu ser det ud til, at man endelig har fået belyst årsagen til spillerens død. Det skriver Le Parisien.

Analyser foretaget fra hans krop viser, at han blev udsat for meget høje niveauer af kulilte, før flyet styrtede ned. Det var også det en rapport allerede havde antydet i marts 2020.

Patolog Basil Purdue stod for undersøgelsen af Emiliano Sala og patologen fremviste flere prøver, der beviste, at der var tale om, at han døde af forgiftning før flyet styrtede ned.



Tragedien påvirkede hele fodboldverdenen i flere uger. Særligt i Salas franske klub, Nantes, hvor han var meget vellidt, var de berørte af dødsfaldet.

Emiliano Sala blev dengang Cardiffs dyreste spiller til dato. Han kostede omkring 130 millioner kroner.

Liget af den 59-årige pilot er aldrig blevet fundet.