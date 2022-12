Lyt til artiklen

Lørdag meddelte Manuel Neuer, at han havde brækket benet i en skiulykke, og nu er der kommet flere detaljer frem.

Den tyske landsholdsmålmand var efter VM-fadæsen taget en tur til sit hjemland med nogle venner for at få tankerne væk fra skuffelsen.

Men da 36-årige Neuer kørte over en iset og ujævn skråning med meget lidt sne, gik det galt.

Det fortæller Lenz Haberle, der er pressechef i skiområdet Schliersees bjergredningstjeneste, til den tyske avis Merkur.

Kort efter VM-skuffelsen tog Neuer på skiferie. Det skulle han nok aldrig have gjort. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Kort efter VM-skuffelsen tog Neuer på skiferie. Det skulle han nok aldrig have gjort. Foto: KAI PFAFFENBACH

Vennerne foretog et nødopkald, hvorefter tre bjergreddere tog sig af ulykken på Roßkopf.

I første omgang kunne redderne ikke genkende Bayern München- og landsholdsanføreren på grund af, at han var iført skihjelm.

»Men hurtigt blev det klart, at det var mr. Neuer,« siger Lenz Haberle.

Redderne vurderede, at det ville være for farligt at bringe Neuer ned ad bjerget til fods, og derfor blev en helikopter tilkaldt, som fløj ham på hospitalet.

Manuel Neuer er færdig for resten af sæsonen, fordi han har brækket benet. Foto: Instagram Vis mere Manuel Neuer er færdig for resten af sæsonen, fordi han har brækket benet. Foto: Instagram

»Under sådanne omstændigheder og i dette område er der ikke noget alternativ til helikopteren,« siger pressechefen.

Anføreren blev opereret efter ankomsten til hospitalet, og lørdag delte han chokmeldingen på sin Instagram.

'Afslutningen på året kunne i den grad være gået bedre. Mens jeg prøvede at rense hovedet på en skitur, brækkede jeg den nederste del af benet,' skrev han og fortsatte:

'Operationen er gået godt, mange tak til lægerne. Men det gør ondt at vide, at den igangværende sæson er ovre for mig.'