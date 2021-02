Omstændighederne ved Diego Maradonas død er stadig et centralt spørgsmål.

Men nu fortæller nevøen til den afdøde argentinske legende, Johnny Espósito, om Maradonas sidste timer.

»Den 24. (dagen før Maradonas død, red.) var fin, men han ville ikke leve, han ville ikke hjælpes. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke kæmpede,« sagde nevøen ifølge det spanske sportsmedie Marca.

»Men så fortalte han mig: ‘Jeg har allerede levet i 60 år og er blevet frataget mange ting nu, og sådan vil jeg ikke fortsætte’.«

Foto: STAFF Vis mere Foto: STAFF

Johnny Espósito fortæller om dødsdagen, hvordan Maradona havde svært ved at spise, og at han var deprimeret over sin tilstand. Han husker hans sidste fødselsdag som en dag, der slet ikke var som den plejede.

Nevøen beskriver, hvordan Maradona blot ville være Diego i sin sidste tid.

»‘Jeg vil ikke være Maradona lige nu, men blot være Diego for et stykke tid,’ sagde han til mig. Jeg spurgte ham, hvad han ville være, hvis han ikke var Maradona og hans svar var, at han bare ville gå i supermarkedet. Noget vi alle gør hver dag.«

Diego Maradona døde den 25. november i sit hjem. Det var kort tid, efter han var blevet udskrevet fra hospitalet, hvor han havde været igennem en operation i hjernen.

Maradonas læge, Leopoldo Luque, er efter Maradonas død blevet efterforsket for at have forladt legendens hjem, da Maradona var i en hjælpeløs tilstand. Men Leopoldo Luque nægter sig skyldig.

Spekulationerne går blandt andet på, at fodboldstjernen kom for tidligt hjem fra sin hjerneoperation og om det var den rette medicin, han fik i de måneder op til sine sidste dage.

Diego Maradona har stået for adskillige gyldne øjeblikke for mange millioner af fodboldfans. I Argentina blev han en nationalhelt efter at have vundet verdensmesterskabet med Argentina.

Af mange regnes for at være den bedste fodboldspiller gennem tiden.