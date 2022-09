Lyt til artiklen

Det er et af de mørkeste kapitler i dansk fodboldhistorie, og det er billeder, som danske landsholdsfans næppe nogensinde glemmer.

Billederne af en fuld dansk fan, der rasende forcerer sig vej til Parkens græstæppe, hvor Danmark og Sverige i 2007 spiller EM-kvalifikationskamp, og hvor Danmark netop har fået et straffespark imod sig efter at have gjort en svensk 3-0-føring til 3-3.

Foran over 42.000 tilskuere styrer den rødklædte landsholdsfan direkte mod kampens dommer, Herbert Fandel, og får fat i siden af hovedet på ham, inden tre landsholdsspillere med Michael Gravgaard i front skrider ind og vifter ham væk.

En skandaløs scene, der for evigt vil stå i dansk fodboldhistorie, efter Danmark blev taberdømt 0-3 og i sidste ende missede EM.

Nu afslører den tyske kampdommer Herbert Fandel nye detaljer om den skæbnesvangre aften i Parken - blandt andet om daværende landstræner Morten Olsens reaktion på Fodboldtossens angreb.

»Jeg vil aldrig glemme den danske landstræner Morten Olsens reaktion efter kampen. Han kom ind i mit omklædningsrum og satte sig ned, og der græd han, fordi han var så pinlig berørt over, at det var sket i hans land.«

»Det havde jeg utrolig stor respekt for. At så stærk en personlighed som Morten Olsen gav mig mod og støtte i et af de sværeste øjeblikke i karrieren,« fortæller Herbert Fandel til belgiske DeMorgen.

Den tyske dommer fortæller, at han efter den voldsomme oplevelse i Parken var ved at stoppe karrieren - men han lod være, og i dag er han fortsat af den overbevisning, at han tog den rette beslutning ved at fløjte kampen af.

Danmark blev foruden et 0-3-nederlag idømt en økonomisk bøde, ligesom landsholdet ikke måtte spille de følgende to hjemmekampe i kvalifikationen i Parken - de blev i stedet spillet i Aarhus.

For Fodboldtossen endte det efter et længere retsligt forløb med, at han skulle betale 1.869.269 kroner til DBU - men han og DBU indgik et forlig i 2012, som sænkede beløbet til 250.000 kroner.