Alt for høj fart og et punkteret dæk var det, der kostede den tidligere Arsenal-stjerne Jose Antonio Reyes livet.

Det fremgår af politi-rapporten, skriver det spanske medie Mundo Deportivo.

Jose Antonio Reyes kørte i sin Mercedes Brabus S550 sammen med et familiemedlem, der også blev dræbt ved ulykken. En tredje var også i bilen, og vedkommende er indlagt på hospitalet.

De kørte på motorvejen, og her var speedometeret helt oppe på omkring 237 kilometer i timen.

Det viser de første undersøgelser efter ulykken, hvor Jose Antonio Reyes blev dræbt på stedet. På et tidspunkt punkterede bilens ene dæk under den høje hastighed, hvilket betød, at Reyes mistede herredømmet over bilen, der kørte af vejen og bragede ind i en betonblok.

Sammenstødet fik bilen til at rulle rundt, og til sidst brød den i brand. Ulykken skete omkring 11.40 lørdag formiddag, da Jose Antonio Reyes var på vej hjem fra træning med sin spanske klub

Extremadura.

Spanieren fik sit gennembrud i Sevilla, hvor han allerede debuterede på førsteholdet som 16-årig.

Derudover har han også klubber som Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid og Benfica stående på cv'et.

Jose Antonio Reyes var med til at vinde det engelske mesterskab for Arsenal i sæsonen 2003/2004, hvor London-klubben gik ubesejret igennem Premier League.

Han har ligeledes vundet Europa League-trofæet tre gange med barndomsklubben Sevilla, og det var netop også denne klub, der fortalte nyheden om det triste dødsfald i en opdatering på Twitter.

»Vi kunne ikke få værre nyheder bekræftet. Den elskede Sevilla-stjerne Jose Antonio Reyes er død i en trafikkollision. Hvil i fred,« skrev Sevilla.

Jose Antonio Reyes blev mandag begravet i Utrera, hvor hundredevis deltog for at sige det sidste farvel til fodboldspilleren.