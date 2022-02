Der kommer stadig flere detaljer frem i sagen om Cristiano Ronaldo og Kathryn Mayorga.

For nu lyder det i lækkede retsdokumenter, at politiet i Las Vegas mente at have nok beviser til at anholde fodboldspilleren for voldtægt tilbage i 2009.

Det skriver The Sun, der har fået fat i et udskrift fra en høring. Heri lyder det, at der var blevet skrevet under på, at man kunne anholde fodboldspilleren dengang.

»Der skete det, at arrestordren var underskrevet og blev sendt til distriktsadvokatens kontor. Men her afviste hr. Wolfson at retsforfølge ham,« sagde Mayorgas advokat Leslie Mark Stovall under en høring sidste år.

Manden hun taler om er Steve Wolfson, der er distriktsadvokat i Clark County.

Sagen startede den 12. juni 2009, hvor de to unge mennesker – Mayorga var 24 år, Ronaldo var 23 år – var sammen på diskoteket Rain i Las Vegas.

Efterfølgende tog de sammen op i fodboldspillerens penthousesuite på et hotel i Las Vegas.

Ifølge anklagemyndigheden i Las Vegas ringede Mayorga til politiet 13. juni 2009, dagen efter byturen, og fortalte, at hun havde været udsat for en voldtægt efter at have afvist fodboldspilleren. Ronaldos svar har siden lydt, at der var tale om sex med samtykke.

Det vides ikke, hvorfor distriktsadvokaten dengang angiveligt afviste at anholde superstjernen.

»Politiet mente, de havde en sag om seksuelt overgreb, men advokaten sagde nej,« forklarede Stovall i en høring tilbage i september.

Ronaldo har afvist alle anklager om voldtægt, men indgik i 2010 en tavshedsaftale med kvinden, der fik betalt 375.000 dollar (svarende til cirka 2,5 millioner kroner) for ikke at tale om deres nat sammen i juni 2009.

Mayorga har forklaret, at hun kun accepterede forliget i 2010, fordi hun gennemgik en traumatisk periode og ikke var i stand til at deltage i sagen.

Politiet droppede sagen i 2019, da »påstanden ikke kunne bevises uden for enhver tvivl«, lød det dengang.

Sagen blev siden afvist ved retten i delstaten Nevada i oktober 2021, efter Mayorga i 2018 genfremsatte anklagerne og rettede et civilt søgsmål i millionklassen mod verdensstjernen.