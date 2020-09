Den markante stigning i antallet af corona-smittede får nu konsekvenser for Superligaen.

Regeringen har nemlig valgt at indføre en række restriktioner, og det betyder, at der fremover maksimalt må være 500 personer på stadion, når der spilles Superliga-kampe i hovedstadskommunerne.

Det har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) netop meddelt på et pressemøde.

Myndighedernes tiltag kommer til at gælde for 17 kommuner, og konkret bliver FC København og Brøndby ramt.

Restriktionerne gælder i første omgang fra torsdag d. 17. september og to uger frem - altså til d. 1. oktober.

Dermed skal blandt andet søndagens derby mellem netop FCK og Brøndby spilles for et meget begrænset antal tilskuere i Parken.

I landets øvrige kommuner vil den såkaldte 'superligaordning', som tillader mere end 500 tilskuere til Superliga-kampe, fortsat være gældende.

I Divisionsforeningen er direktør Claus Thomasen ærgerlig over udviklingen.

»Jeg går ud fra, at de vurderer, hvad der er nødvendigt. Og jeg håber, at man har gjort det, fordi det er nødvendigt, og ikke fordi det er et symbol.«

»Det skader nogen, som jo har vist sig i stand til at eksekvere efter de retningslinjer, der har været. I weekenden gjorde man det eksemplarisk på Brøndby Stadion i kampen mellem Brøndby og FC Nordsjælland,« siger Claus Thomsen til ritzau.