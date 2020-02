FCK-spilleren Michael Santos er fredag blevet sigtet for overfald på en politimand torsdag aften i Skotland.

Skubberiet fandt sted, da FCK ville fejre Pep Biels 2-1-mål med de medrejsende fans.

Her prøvede politi og sikkerhedsfolk at holde spillere og fans adskilt. Der opstod noget tumult, og det betød blandt andet, at Santos skubbede til en politimand, der faldt på jorden.

Se de nye billeder af episoden øverst i artiklen.

FCK vandt torsdag aften med 3-1. Foto: Liselotte Sabroe

Michael Santos er ikke den eneste, som er blevet sigtet. Det er ligeledes en sikkerhedsvagt fra FCK, der var med i Skotland.

Politiet i Skotland har meldt ud, at der er blevet skrevet en rapport om episoden.

Hvad de to sigtelser helt præcist får af konsekvenser, vides ikke endnu, da sagen stadig undersøges.

Trods skubbet rejste Michael Santos hjem med resten af FCK-truppen efter kampen torsdag aften. Københavnerne vandt med 3-1 og er klar til ottendedelsfinalerne i Europa League, hvor Istanbul Basaksehir fra Tyrkiet venter.