Danmark kan ikke få armene ned.

Tirsdag aften blev billetten til VM i Qatar indløst historisk tidligt, efter kun otte VM-kvalifikationskampe og ligeså mange sejre.

Og nu spirer optimismen mildest talt alle steder i landet.

»Selvfølgelig er det en drøm, der lever i mig. Jeg ved, at der er rigtig lang vej og rigtig mange gode hold. Men hvorfor ikke?« svarede Danmarks anfører Simon Kjær, da han var forbi Kanal 5-studiet efter 1-0 sejren mod Østrig. Du kan se interviewet i toppen af artiklen.

Simon Kjær efter VM-kvalifikationskampen mellem Danmark-Østrig i Parken, tirsdag den 12. oktober 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Simon Kjær efter VM-kvalifikationskampen mellem Danmark-Østrig i Parken, tirsdag den 12. oktober 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Hvad han blev spurgt om? Du har sikkert gættet det. Om han tror på, om Danmark kan vinde VM i Qatar om et år.

Og der er da grund til at tro på en lys fremtid til landsholdet efter den nærmeste perfekte VM-kvalifikation og en stor EM-slutrunde i sommer, hvor et kontroversielt straffespark sendte Danmark ud i semifinalen mod England.

Netop den episode bruger Simon Kjær til at jagte endnu mere og opbygge en enorm sejrstørst, der skal være med til at drive landsholdet fremad.

»Det har altid været noget specielt at spille for landsholdet. Når man samtidig kan spille i Parken under denne her kulisse, så er det en erfaring for livet, og noget du skal nyde, hver eneste gang, du er her. Du ved ikke, hvornår du er her for sidste gang. Det har vi fået det bedste eksempel på overhovedet (siger han med hentydning til Eriksens kollaps i Parken mod Finland i juni, red.),« siger Simon Kjær.

Tror du, at Danmark kan vinde VM i 2022?

»Vi fik en semifinale sidst. Jeg vil have mere, vi vil have mere. Nu kommer vi til et VM, og vi vil have mere.«

Danmark mangler to VM-kvalifikationskampe i november.

Først gæster Færøerne Parken 12. november, inden Danmark skal spille sin sidste VM-kvalifikationskamp mod Skotland 15. november.

Kampen spilles i Glasgow.