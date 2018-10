Cristiano Ronaldo er allerede ude på dybt vand. Og nu kan det vise sig, at korkbæltet er ved at falde helt af den portugisiske verdensstjerne. Det skriver Daily Mail.

Indtil videre har Ronaldo holdt sig flydende, da der ’kun’ har været en enkelt anklage fra den 34-årige Kathryn Mayorga, der hævder, at Ronaldo voldtog hende i Las Vegas tilbage i sommeren 2009.

Men nu fortæller Kathryn Mayorgas advokat, at hun er blevet kontaktet af endnu en kvinde, der ligeledes hævder at være blevet voldtaget af Juventus-spilleren.

»Jeg har fået et opkald fra en kvinde, der mener at have haft en lignende oplevelse,« siger Leslie Stovall til Daily Mail.

Stovall har ikke villet ud med navnet på kvinden, der nu også anklager Ronaldo for voldtægt. Men hun fortæller, at hun har videregivet kvindens informationer til Las Vegas’ politi, der genåbnede den oprindelige voldtægtssag fra 2009, efter Kathryn Mayorga tidligere på ugen stod frem.

Den oprindelige efterforskning blev lukket af politiet, da Kathryn Mayorga angiveligt indgik et forlig med Cristiano Ronaldo, hvor hun fik i omegnen af 2,6 millioner danske kroner for at forholde sig tavs om sagen.

Da Mayorga stod frem, var det med anklager om, at Ronaldo havde voldtaget hende analt. Han skulle angiveligt have sagt følgende efter voldtægten:

»Han gik ned på knæ og sagde: '99 procent af mig er en god fyr, men jeg ved ikke, hvad der er med den ene procent.«

Selv har Cristiano Ronaldo afvist alle anklager mod sig. Han mener, at Mayorga udnytter hans navn, så hun kan komme i rampelyset – og at anklagerne i øvrigt er ’fake news’.

Også Ronaldos klub Juventus er kommet i modvind, efter de støttede op om deres angrebses.