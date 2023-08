Sagen om spanske fodboldpræsidents vilde opførsel under VM tager en ny drejning.

Den offentlige anklagemyndighed i Spanien har nemlig nu indledt forundersøgelser af Luis Rubiales, der er præsident for Det Spanske Fodboldforbund (RFEF).

Det sker for at klarlægge, om han begik seksuelt overgreb, da han kyssede den spanske landsholdsspiller Jennifer Hermoso på munden i forbindelse med fejringen af Spaniens guldmedaljer ved VM i fodbold.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Rubiales' opførsel i forbindelse med Spaniens VM-triumf har stjålet alle overskrifter siden finalesejren over England ved VM i Australien og New Zealand.

Blandt en af udviklingerne i sagen er, at fodboldpræsidenten mor er mandag gået i sultestrejke for at støtte sin søn, der lørdag blev suspenderet af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) som konsekvens af den meget omtalte 'kyssesag'.

Det var ventet, at Rubiales ville træde tilbage som spansk fodbolds øverste chef på et pressemøde i fredags. Men her erklærede han i stedet, at han han har i sinde at blive på posten.

Alle Spaniens nykårede verdensmestre har erklæret, at de ikke vil stille op for landsholdet, så længe Rubiales er ved magten. De har siden fået opbakning fra yderligere en lang række topspillere.