Han blev først testet positiv for coronavirus og sendt i isolation.

Men nu er 21-årige Martin Ødegaard blevet testet igen, og denne gang var svaret anderledes. Den norske Real Madrid-spiller er nemlig testet negativ.

Det skriver den spanske storklub på sin hjemmeside.

'Real Madrid kan oplyse, at efter den seneste coronatest af hele truppen, er alle prøver negative,' skriver Real Madrid.

Martin Ødegaard var i sidste sæson udlånt til Real Sociedad, men i denne sæson er han vendt tilbage til Real Madrid.

Netop de to klubber mødte hinanden søndag, og det var i den forbindelse, nordmanden vendte tilbage med en positiv test.

'Ødegaard har aflagt en positiv test, efter at han kom tilbage fra San Sebastian i går. Klubben venter på en ny test for at få bekræftet den første positive test,' skrev radioprogrammet El Transistor på Twitter ifølge den norske nyhedsbureau NTB.

Ret hurtigt kom det dog også frem, at Real Madrid ville teste ham - og flere andre spilllere - igen for at se, om der var tale om en såkaldt falsk positiv.

Med det nye resultat kan nordmanden være med, når truppen skal træne senere onsdag.