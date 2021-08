Kaosset er ikke forbi i den norske klub SK Brann.

Efter onsdagens træning fik den tidligere FC Nordsjælland-spiller Mathias Rasmussen at vide, at han skal finde sig et andet sted at spille fodbold. Det skriver det norske medie Bergens Tidende.

Den 20. august blev holdkammeraten Kristoffer Barmen fyret, imens danskeren Mikkel Andersen sagde op. Efter fyringen sagde Mathias Rasmussen til avisen VG:

»Jeg kan kun svare for mig selv og sige, at jeg synes, at Barmen er en fantastisk fodboldspiller og person, og jeg synes bestemt, at han skulle have været i klubben. Men det er ikke mit ansvar,« siger han.

Mathias Rasmussen i den røde trøje. Foto: Henning Bagger Vis mere Mathias Rasmussen i den røde trøje. Foto: Henning Bagger

Udtalelsen faldt angiveligt ikke i Branns ledelses smag, og det skulle have medvirket til beslutningen om at fyre Rasmussen.

Den tidligere FCN-spiller ønsker ikke at kommentere på sagen. Det vil Rasmussens agent, Jack Karadas, heller ikke. Den danske sportschef i Brann, Jimmi Nagel, siger om sagen:

»Det kan jeg ikke kommentere på. Vi taler med spillerne i fortrolige samtaler, og jeg kan ikke kommentere, hvad vi taler med vores spillere om,« siger han til TV 2 Norge.

Natten til 11. august havde 12 Brann-spillere holdt en fest på Brann Stadion. En fest fyldt med alkohol og sex. Efter festen er en enkelt person blevet sigtet for voldtægt.

Mathias Rasmussen spillede i FC Nordsjælland fra 2016 til 2020. Her blev det til 96 kampe i den bedste danske række. Han fik mindre end et år i SK Brann.

SK Brann ligger i øjeblikket allersidst i den bedste norske liga, Eliteserien. Holdet har blot formået at få 10 point i 16 kampe.