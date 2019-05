FC Roskilde har onsdag fyret assistenttræner John Bredal.

Det skriver Sjællandske Medier på hjemmesiden sn.dk.

Fyringen skyldes den økonomiske situation i 1. divisionsklubben, der ifølge den fyrede assistent er i gang med at drosle ned til deltidsfodbold.

»Det er helt fint for mig. Vi er helt forskellige steder. FC Roskilde skal på deltid, og det er ikke min plan. Jeg har kunnet læse om fyraftensfodbold i Roskilde, lønnedgang og alt,« siger John Bredal til sn.dk.

Der er i øjeblikket en del uro i FC Roskilde, hvor cheftræner Christian Lønstrup for nylig beskyldte nogle af sine spillere for at have deltaget i matchfixing af klubbens kampe.

Det førte omgående til en suspendering af Lønstrup, mens sagen bliver undersøgt.

Ifølge sn.dk sagde Christian Lønstrup i sidste uge sit job op i 1. divisionsklubben.

/ritzau/