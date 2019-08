Storskifte til Real Madrid? En overraskende aftale med Juventus? Eller blive i Tottenham?

Det synes efterhånden at være mulighederne for Christian Eriksen i forhold til fodboldfremtiden i dette transfervindue.

Og skal man tro den velinformerede englekse avis The Evening Standard, så tyder meget på, at sidstnævnte kan være den mest sandsynlige løsning.

I hvert fald skriver den London-baserede avis i dag, at Eriksen-lejren skulle være klar til at sætte sig ned og forhandle med Tottenham om en ny kontrakt.

Den danske landsholdsstjernes kontrakt med Premier League-klubben løber ud til næste sommer, og han har ytret, at han efter seks sæsoner i Tottenham vil prøve sig af i en ny og større klub.

Det er bare ikke så lige til, er det tilsyneladende gået op for den danske landsholdsstjerne efter flere måneders rygter og spekulationer og forhandlinger og udsagn og skriverier.

Der er mange ender, der skal op i den store transferkabale, og lige nu er hans navn ikke helt så brandvarmt på transfermarkedet. Eksempelvis skulle Real Madrid være tættere på Ajax Amsterdams Donny van de Beek og mere lune på Paul Pogba.

Og i Juventus, som lurer på Eriksen, er der også mange ting, der skal gå op i en højere enhed, før italienerne vil gå helhjertet efter at betale de omkring 500 millioner kroner, som Tottenham-ledelsen forlanger for fynboen.

Transfervinudet lukker den 2. september, hvorfor Eriksen nu vil sætte sig ned med Tottenham-bosserne og se, om ikke de kan lave en ny kontrakt.

Tottenham er ikke interesseret i at 27-årige Eriksen forlader klubben til næste sommer gratis, så enten skal en ny aftale falde på plads, eller også skal han sælges.

Lige nu er det bare småt med ivrige bejlere. Manchester United var på banen med interessse, inden det engelske transfervindue smækkede i tidligere på måneden. Men Eriksen afviste ifølge United-manager Ole Gunnar Solskjær Premier League-giganterne.

Også Atlético Madrid har foruden Juve, United og Real spøgt på rygtebørsen, men lige nu er det mest sandynlige scenarie altså ifølge The Eveneing Standard et helhjertet forsøg fra de to parter til at forhandle sig frem til en forlængelse af Eriksen kontrakt med Spurs.