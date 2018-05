Den franske angriber Antoine Griezmann er længe blevet rygtet til FC Barcelona.

Men der er endnu ikke en afklaring på, hvorvidt den 27-årige stjerne bliver i Atlético Madrid, eller det bliver et farvel til Diego Simeone og co.

Øverst i artiklen kan du se højdepunkter fra opgøret mellem Arsenal og Atlético Madrid.

Ifølge den Barcelona-baserede avis Sport, så tyder mere og mere dog på, at franskmanden fra næste sæson vil spille på hold med blandt andre Lionel Messi, Luis Suarez og Gerard Pique.

Avisen skriver nemlig, at den spanske journalist Quique Guasch i Catalunya Radio fortalte, at der for nyligt blev afholdt et møde med Barcelonas direktører og Maud Griezmann, der er angriberens søster og agent.

Journalisten fortalte yderligere, at kontrakten med de nykårede spanske mestre vil være på fem år, og at klubben er villige til at betale hans frikøbsklausul på 100 millioner euro svarende til cirka 745 millioner kroner.

Antoine Griezmann er i flere omgange blevet rygtet til storklubben, da man i Barcelona endnu ikke har fundet ideelle afløser for Neymar, der forlod holdet sidste sommer.

Antoine Griezmann har scoret 19 mål i La Liga i denne sæson. Foto: ADRIAN DENNIS

Atlético Madrid kæmper dog angiveligt for at holde på deres helt store stjerne og målscorer og håber på at kunne forlænge hans kontrakt.

Franskmanden har tidligere udtalt, at der vil være en afklaring på situationen inden VM i Rusland går i gang, og skal man tro det, så har klubberne og spilleren altå lidt over en måned endnu.

I sidste uge blev Griezmann så igen spurgt ind til, om han bliver i Madrid.klubben.

»Jeg ved det ikke. Vi må se, hvad der sker.«

Atlético Madrid ligger i øjeblikket på andenpladsen i La Liga, men skuffede til gengæld fælt i Champions League, hvor de røg ud i gruppespillet.

I aften skal de forsøge at kvalificere sig til Europa League-finalen, når de møder Arsenal i returopgøret. Den første kamp endte 1-1.