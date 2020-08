Antonio Conte har roser til Christian Eriksen efter onsdagens scoring for Inter.

»Han havde brug for en situation som gik hans vej, og pludselig virker det hele så positivt,« siger Inter-træneren.

Den danske landsholdsspiller scorede til 2-0 for den italienske klub mod spanske Getafe, da det onsdag aften blev til avancement til Europa Leagues kvartfinaler.

Antonio Conte har tidligere udtalt sig kritisk om Christian Eriksen, der kom til klubben i januar.

Her har han siden været lige så vant til en bænkplads som en startplads, og indtil videre er det blevet til beskedne tre mål og tre assist for kreatøren.

Inter-træneren forklarer, at danskeren ikke skal tage noget for givet, da holdet kommer i første række.

»Han er en god knægt, og han ved, at jeg træffer de beslutninger, som er bedst for Inter. Men det faktum, at han kommer ind og scorer med det samme, er super vigtigt,« tilføjer Inter-træneren.

Inters næste opgave bliver kvartfinalen i Europa League. De møder vinderen af opgøret mellem Glasgow Rangers og Bayer Leverkusen.