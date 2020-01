En ny hård kamp er på vej i den danske tv-verden. Og den kan blive dyr for dig.

For når der på fredag 31. januar er sidste chance for de nordiske tv-mastodonter for at smide et bud på Premier League-rettighederne, forventes det at blive en af de vildeste tv-aftaler på det nordiske marked.

Rettighederne til at vise Liverpool, Manchester United og alle de andre Premier League-klubber breder sig denne gang over seks år.

Og med den verserende tv-krig mellem NENT, der står bag TV3-kanalerne, og Discovery med blandt andet Eurosport, Kanal 5 og 6’eren bliver det på ingen måde billigt at få fingrene i så eftertragtede rettigheder.

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

Fodboldrettigheder slår stort set rekorder, hver eneste gang de bliver sendt i udbud. Og det er her, det bliver interessant for forbrugerne. For uanset om Discovery, NENT eller en helt tredje udbyder vinder budkrigen, så skal regningen sendes videre.

Hvor stor indflydelse har sport på de her tv-pakkers priser?

»Det er det vigtigste element. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har kigget på, hvad der trækker priser og pakkestrukturer. Det er i høj grad sport og fodbold,« siger Martin Salamon, der er cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk, og fortsætter.

»Og der er Premier League, Champions League og Superligaen de store, der har betydning for, hvor meget vi ender med at betale for vores tv-pakker.«

B.T. har spurgt både Discovery og TV3-ejerne NENT, om de forventer at afgive et bud på de kommende rettigheder, men hos Discovery har administrerende direktør Christian Kemp ingen kommentarer, mens NENT via deres kommunikationsafdeling blot kan bidrage med en længere pressemeddelelse, der også må betragtes som en udgave af ‘ingen kommentarer’.

Det ændrer dog ikke på, at de to tv-mastodonter forventes at lægge et stort bud for Premier League-rettighederne.

Og også så store bud, at hvis ikke det ender med at være vinderbuddet, så kommer det tabende bud til til at presse vinderne så meget, at det kan åbne for andre kommende rettigheder.

Med andre ord bliver det også dyrt at vise Premier League i fremtiden. Rigtig dyrt. Og i selve branchen taler man også om, at Premier League har rykket udbuddet frem, netop fordi man ved, at der lige nu er opbrud på det nordiske tv-marked.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

Det er atypisk, at Premier League starter med at sælge rettighederne to et halvt år, før de overhovedet træder i kraft. Men det er et godt tidspunkt at sælge rettigheder på et marked, hvor NENT og Discovery er i så hård en konkurrencesituation.

»Vi har set en himmelflugt i priserne på fodboldrettigheder, især på prisen for at vise Premier League uden for Storbritannien. Det er der nogen, der skal betale, og det bliver forbrugerne. Priserne kommer til at ligge på det meget høje niveau, og det bliver klart overført til forbrugerne,« siger Martin Salamon.

Sidste bud på Premier League-rettighederne skal falde fredag, og derefter kan Premier League enten vælge at tildele rettighederne til højstbydende eller tage en budrunde mere. Når den endelige vinder er fundet, vil Premier League gå i mere detaljeorienterede forhandlinger med vinderne.

Og taberne er der flere af, vil onde tunger nok mene. Forbrugerne kommer i hvert fald ikke til at få billigere tv-pakker i de kommende år.