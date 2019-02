Den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo er blevet ramt af en personlig tragedie. Sidste uge døde hans svigerfar, skriver Daily Mail.

Ronaldos svigerfar, Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon, er angiveligt død i en alder af 70 år. Han havde længe kæmpet mod sygdom, efter han for to et halvt år siden faldt om med et hjertestop.

I sidste uge rejste Ronaldos forlovede, Georgina Rodriguez, hjem til Argentina. Hun ønskede ikke at bekræfte, at det skyldtes faderens død. I stedet sagde hun, at det skyldtes »livets gang«.

I lang tid boede faderen ellers i Spanien - tæt på Ronaldo og hans forlovede Georgina Rodriguez. I 2013 blev han dog udvist efter at have siddet i fængsel i 10 år.

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez. Foto: SUSANA VERA

Den oprindelige dom lød på 11 års fængsel. Den fik Jorge Rodriguez, efter han forgæves havde forsøgt at smugle kokain for en million kroner ind i Spanien.

I 2010 fik han yderligere en dom på to års fængsel, da han havde forsøgt at smugle cannabis fra Marocco til Spanien. Politiet fandt senere cannabis for i omegnen af 10 millioner i et varehus tæt på, hvor han blev anholdt.

Tragedien for Ronaldo kommer oveni, at han i sidste uge erklærede sig skyldig i sin skattesag, hvor han har indgået et forlig med de spanske skattemyndigheder om at betale knap 140 millioner kroner tilbage. Samtidig blev han idømt 18 måneders betinget fængsel.

Derudover er Cristiano Ronaldo stadig midt i en voldtægtssag, hvor det endnu ikke er afklaret, hvorvidt Ronaldo reelt begik voldtægt på Kathryn Mayorga.