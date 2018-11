Pione Sisto er gledet ud af Celta Vigos hold, men han frygter ikke for sin startplads på landsholdet.

På fodboldlandsholdet har Pione Sisto været fast mand i startopstillingen hver gang i mere end et år, men i de seneste to måneder er han begyndt at spille mindre og mindre i sin spanske klub, Celta Vigo.

Men den situation kan der blive ændret på nu. Da Sisto mandag var i flyet på vej til landsholdets træningslejr i Wales, blev Antonio Mohamed fyret som Celtas cheftræner, og portugiseren Miguel Cardoso blev udpeget som efterfølger.

- Det kan godt være, at det ændrer min situation nu, men i sidste ende er det op til mig selv at komme tilbage på holdet.

- Nu får jeg min fjerde træner i Celta, og der er flere gode ting ved at få en ny træner. Man kan altid lære noget nyt, for en ny træner ser fodbold på en anden måde, siger Pione Sisto.

Han var ikke decideret overrasket over, at hans nu tidligere cheftræner blev fyret, selv om Sisto ikke fik beskeden af klubben, men af landsholdskolleger.

- Der var mange, der snakkede dernede. Jeg havde hørt lidt rygter om det.

- Men jeg endte med at få det at vide af Martin Braithwaite, som havde hørt det fra Jonas Knudsen, siger Pione Sisto.

Siden den seneste landsholdssamling i oktober har Sisto kun spillet cirka 25 minutter i Primera Division og en halvleg i pokalturneringen.

I Celtas to seneste ligakampe var han ikke i truppen. Mens han i det ene tilfælde var fraværende af personlige årsager, er han noget mere uforstående over for, at han ikke var med i søndags mod Real Madrid.

- Jeg aner virkelig ikke, hvorfor jeg ikke var i truppen, siger Sisto.

Han er ikke bekymret for, at den begrænsede spilletid i Spanien også kan føre til en plads på bænken for landsholdet, som fredag møder Wales i Nations League.

- Jeg har også været med på landsholdet før, mens jeg ikke har spillet så meget i Celta Vigo. Der spillede jeg nogle gode landskampe, så jeg har også bevist over for Åge (Hareide, red.), at jeg godt kan præstere, selv om jeg ikke spiller for min klub.

- Jeg har selv skabt den tillid hos Åge, og jeg har snakket med ham og Jon Dahl, og vi ser heldigvis på tingene på samme måde, siger Pione Sisto.

Bortset fra VM-ottendedelsfinalen mod Kroatien er Pione Sisto startet inde i alle landskampe under Åge Hareide siden september 2017.

