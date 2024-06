Viaplay lancerer ny sportskanal og har hentet Discovery-værten Simon Egeskov til.

Danmark får en ny sportskanal, når Viaplay Sport News går i luften med sportsnyheder til august.

Det bliver blandt andet med Simon Egeskov i spidsen, fortæller de i en pressemeddelelse.

»Jeg glæder mig utroligt meget til at blive en del Viaplays stærke hold og til at være med til at præsentere Viaplay Sport News, der bliver et helt nyt tilbud i den i forvejen mest omfattende sportsdækning i Danmark. Jeg kender mange af de dygtige journalister og eksperter, som jeg igennem mange år har mødt på de danske stadioner, og jeg betragter det som en ekstremt stærk redaktion, som jeg ser frem til at blive en del af,« siger Simon Egeskov.

Viaplay Sport News går i luften med mere end 50 livetimer fra nyhedsstudiet hver uge, og der er både en morgen- og aftenflade.

Kanalen kommer også til at byde på en række specialmagasiner, oplyser mediet.