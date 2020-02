AaB er med succes gået over til at bruge tre angribere, selv om nordjyderne har færre end i efteråret.

I forårets to første kampe i 3F Superligaen har AaB scoret fem mål fra angrebspositionerne.

Dermed ser klubben ikke ud til at mangle angribere, selv om Mikkel Kaufmann, der var holdets topscorer, i vinterpausen blev solgt til FC København.

Søndag scorede angriberen Tom van Weert to mål, mens Kasper Kusk stod for to AaB-mål i sidste rundes kamp mod Silkeborg.

Derudover scorede Lucas Andersen på straffespark for nordjyderne, da AaB vandt 3-2 over Brøndby søndag.

Cheftræner Jacob Friis er efter pausen skiftet til en ny formation, hvor der er brug for flere angribere, men den nye formation har alligevel givet pote.

- Vi vil gerne have tre angribere. Det er ikke to kanter og en spids. Så handler det om, hvem der er tilgængelig. Vi terper og træner hver uge, hvad de skal. Så er det ligegyldigt, om Kasper Kusk eller Patrick Olsen er deroppe.

- Vores spillere har så meget kvalitet, at det nok skal munde ud i mål, siger Jacob Friis.

Tidligere lå hollandske Tom van Weert ofte som enlig angriber på toppen. Nu har flere holdkammerater fået chancen for at bevise sig sammen med ham i en kæde med tre angribere.

- Det er lidt anderledes. Jeg er lidt mere uden for boksen. Jeg er mere på kanten, og jeg skal udvikle mig mere på de ting, som det kræver. Det ligger i min natur, at jeg vil ind i boksen.

- Nu kan jeg komme lidt mere fra bagrummet. Når vi presser højt og vinder bolden, skal jeg nok komme i situationer, hvor jeg kan score flere mål, siger Tom van Weert.

Forhenværende AaB-angriber Mikkel Kaufmann stod for syv af nordjydernes 29 superligamål i efteråret. Efter søndagens sejr over Brøndby er Lucas Andersen også noteret for syv mål for AaB.

