Chelsea skuffede atter hjemme med 1-1 mod West Ham, og Champions League i næste sæson ligner en umulig drøm.

London. Chelsea ligner fortsat langt fra et hold, der skal spille med i Champions League i den kommende sæson.

Søndag skuffede mestrene igen på hjemmebane, da det blev 1-1 mod West Ham, og Chelsea har i de seneste fem kampe tabt tre gange og spillet et opgør uafgjort i Premier League.

Det har fået konsekvenser, og Antonio Contes tropper er med 57 point på femtepladsen langt uden for det sjove selskab.

Chelsea er hele ti point efter både Tottenham og Liverpool i top-4.

Liverpool har spillet en kamp færre end Chelsea, mens både Tottenham og Chelsea har spillet 32 kampe.

Der er stadig 18 point at spille om, men det ligner en særdeles vanskelig mission for Chelsea at sikre en billet til gruppespillet i den prestigefulde turnering i næste sæson.

Andreas Christensen var bænket til opgøret hos hjemmeholdet, efter at Chelsea senest tabte 1-3 hjemme til Tottenham.

Søndag var Chelsea ellers kommet foran i første halvleg, men West Ham fik udlignet et kvarter før tid, og dermed hentede West Ham et vigtigt point i bestræbelsen på at undgå nedrykning.

West Ham har 34 point, hvilket er seks point mere end Southampton, der er tredjesidst i ligaen i øjeblikket.

Chelseas føringsmål kom efter 36 minutter, da César Azpilicueta fik bolden under kontrol i det lille felt, og han bagefter sparkede den i mål til 1-0.

Chelsea forsømte at øge føringen, og i stedet fik West Ham udlignet efter 73 minutter.

Hjemmeholdets Gary Cahill fik ikke clearet en høj bold i forsvaret, og den endte via Marko Arnautovic hos Javier "Chicharito" Hernandez, som udlignede til 1-1.

Andreas Christensen blev på bænken i hele opgøret.

