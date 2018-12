Abdou Boina fra Comorerne.

Det er navnet på en journalist, der pludseligt er blevet omdrejningspunktet for en mulig sag om stemmesvindel ved den seneste uddeling af Ballon d'Or - årets bedste fodboldspiller.

I alt 176 lande er repræsenteret ved en journalist i afstemningen om, hvem der skal modtage den gyldne bold. Hos Danmark er det Tipsbladets chefredaktør, Troels Bager Thøgersen, der stemmer, mens det for den lille, afrikanske ø-nation Comorerne var Abdou Boina fra mediet albaladcomores.com, der stemte.

Der er bare en lille hage ved det. Albaladcomores.com har ikke eksisteret i seks år. Og Abdou Boina findes ikke.

Luka Modric, Ada Hegerberg og Kylian Mbappé - årets bedste fodboldspiller, årets bedste kvindelige fodboldspiller og årets unge fodboldspiller.

Sådan lyder påstanden i hvert fra journalisten Toiminou Abdou, der i dag arbejder for mediet Al-watman, ifølge spanske Marca.

»Jeg troede, jeg hallucinerede, da jeg læste, at Albalad Comores stadig eksisterede. Mediet lukkede for seks år siden, og der var aldrig en journalist, der hed Abdou Boina. Vi havde to sportsjournalister - Abdoul Youssouf for den franske udgave og Sharif Ousseine for den arabiske,« siger Toiminou Abdou, der kommer fra Comorerne.

Han påstand bakkes desuden op af formanden for journalistforbundet i Comorerne, Stephane Ahamadi.

»Jeg kunne forstå det, hvis det var en fejl hos France Football (arrangør og uddeler af Ballon d'Or, red.), der havde skrevet det forkerte medie, men denne person eksisterer ikke.«

Martin Solveig og Ada Hegerberg inden det skandaløse øjeblik, som du kan læse mere om længere nede.

Forsøger man at besøge albaladcomores.com, kommer der ganske rigtigt ikke noget frem, der tilnærmelsesvis minder om et fodboldpræget medie.

Hvad kan være årsagen til fejlen? Hvis der rent faktisk kan være tale om stemmefusk, kigger man naturligvis på, hvem der er blevet stemt på.

Kylian Mbappé Luka Modric Cristiano Ronaldo Eden Hazard Mohamed Salah

I sig selv er det ikke så opsigtsvækkende. Modric vandt og var placeret højt hos 'Abdou Boina', og andre journalister har ligeledes stemt på Mbappé som årets spiller. Eksempelvis mente Den Centralafrikanske Republik, at Karim Benzema var årets bedste spiller.

Luka Modric lykønskes af sine forældre.

France Football har endnu ikke meldt noget ud omkring sagen, og det er langt fra den eneste uheldige sag, der har været fokus på efter, at Luka Modric løb afsted med prisen mandag aften.

Showet var i sig selv et besynderligt foretagende, der udelukkende foregik på fransk til trods for, at det blev sendt til millioner af seere uden for Frankrig. Ifølge Marca mener journalisten, der stemte for Trinidad og Tobago, at hans stemmer er blevet brugt i forkert rækkefølge.

Værst af alt var dog skandalen med showets musikalske indslag, dj'en Martin Solveig. Han spurgte årets kvindelige forboldspiller, norske Ada Hegerberg, om hun kunne twerke, da hun modtog prisen.

Troels Bager Thøgersens danske stemme faldt i øvrigt på vinderen Luka Modric, der blev efterfulgt af Lionel Messi, Antoine Griezmann, Raphael Varane og Mohamed Salah.