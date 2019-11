I London var José Mourinho i kamp for tredje gang i spidsen for Tottenham, efter at han tog over som manager i klubben fra fyrede Mauricio Pochettino.

Portugiseren hentede sin tredje sejr ud af tre mulige med Tottenham, men det holdt hårdt og endte 3-2. Endnu engang bænkede han Christian Eriksen, som ikke kom på banen.

Mourinho har derimod formået at få gang i unge Dele Alli, som længe vaklede og spillede dårligt, men lørdag scorede han to mål.

I første halvleg sendte Toby Alderweireld efter 20 minutter en lang bold frem mod Son Heung-min, som flot lagde den til rette for Dele Alli, der sparkede Tottenham på 1-0.

Davinson Sánchez fik sin scoring til 2-0 seks minutter senere underkendt, da han rørte bolden med hånden forinden.

Fem minutter efter pausen endte endnu en lang bold fra Alderweireld så hos Dele Alli, der gled i gennem og køligt løftede bolden over Bournemouth-keeper Aaron Ramsdale til 2-0.

Med 20 minutter igen var Moussa Sissoko så søgt med frem, og han kringlede et indlæg fra Son i kassen til 3-0.

Kort efter bankede Harry Wilson bolden i mål til 1-3 på et direkte frispark, og dybt inde i tillægstiden blev Wilson dobbelt målscorer, da han sparkede bolden fladt i mål til 2-3.