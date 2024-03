Tredje sæson af dokumentarserien "Sunderland 'Til I Die" får tirsdag premiere på Netflix.

Når tredje sæson af den populære og tragikomiske Netflix-dokumentar om fodboldklubben Sunderland, "Sunderland 'Til I Die", får premiere, bliver det blandt andet med klubbens nuværende cheftræner, Michael Beale, som seer.

Det siger Beale selv ifølge fanmediet Sunderland Nation.

- Jeg er fascineret af sådanne dokumentarer, men jeg er ret glad for, at jeg ikke er med i den nye sæson, lyder det.

I dokumentaren følger man Sunderland i sæsonen efter, at klubben i 2017 rykkede fra Premier League ned i Championship.

Selv om Sunderland i den pågældende sæson var en af favoritterne til at rykke tilbage op i den bedste engelske række, ender det med at blive en regulær mareridtssæson.

Klubben sluttede på 24.-pladsen og sikrede dermed sin anden nedrykning i træk, hvilket er højst usædvanligt.

Det var dog ikke bare Sunderlands ekstraordinært ringe spillemæssige præstationer, som gjorde dokumentaren populær.

I stedet var det i høj grad de farverige personer, som styrede klubben bag kulisserne, der fangede seernes opmærksomhed.

Sammen maler de nemlig et billede af, at de langt fra har styr på at drive en fodboldklub.

Det ses blandt andet i sæson to, hvor klubbens talentspejder foreslår at købe superstjernen Zlatan Ibrahimović trods klubbens prekære økonomiske fatning og ringe status.

På optagelserne kan man se, hvordan klubbens administrerende direktør på det tidspunkt, Martin Bain, ikke kan tro sine egne øjne.

- Der var nogle interessante øjeblikke i klubben på det tidspunkt, lyder det fra Beale, som selv blev ansat i 2023.

Første sæson af "Sunderland 'Til I Die" fik premiere i 2018 efterfulgt af anden sæson i 2020.

I årene mellem anden og tredje sæson er det gået noget bedre for Sunderland, der siden er rykket op i Championship igen.

Det er netop den oprykningssæson, som får premiere på Netflix 13. februar.

