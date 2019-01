Eirik Horneland vil gøre Rosenborg bedre på udenlandsk græs og fastholde dominansen i Norge.

Efter stort bøvl blev Eirik Horneland onsdag præsenteret som ny træner i Rosenborg, der har danskerne Mike Jensen og Nicklas Bendtner på lønningslisten.

På et længe ventet pressemøde bebudede Horneland, at han via offensiv fodbold vil føre et allerede succesfuldt hold til fortidens højder i Europa samt hente yderligere triumfer på hjemlig grund.

- Jeg ønsker at skabe et Rosenborg, som er stærk på hjemlig grund, og som skal gøre det godt ude i Europa, siger Eirik Horneland ifølge NTB.

Jeg synes, at visionen om Rosenborg i Champions League er blevet udvisket. Jeg tror, at man skal turde have en vision om Champions League igen, siger han.

Horneland overtager et hold, som i den forgangne sæson vandt både mesterskab og pokalturnering i Norge.

I Europa League sluttede holdet dog sidst i sin gruppe med et point for seks kampe.

- Det er Norges bedste spillerstab. Samtidig ser jeg et stort potentiale for videreudvikling, siger Horneland.

Først mandag faldt hans skifte fra Haugesund på plads, efter at parterne havde været igennem en offentlig strid om betingelserne.

Ifølge den norske avis VG blev løsningen, at Rosenborg kompenserer Haugesund med tre millioner norske kroner for træneren. Det svarer til cirka 2,3 millioner danske kroner.

Horneland og spillerne går i gang med træningen den 21. januar. Første træningskamp før 2019-sæsonen bliver spillet 16. februar.

Der går dog noget tid, før Rosenborgs nye trænerteam kommer til at møde klubbens danske angriber, Nicklas Bendtner.

Angriberen indledte i torsdags 50 dages afsoning med fodlænke, efter at han sidste år blev dømt for vold mod en taxichauffør. Afsoningen foregår i København.

