Æblet falder ikke langt fra stammen.

Den sætning har du sikkert hørt mange gange før, og den passer meget godt på Wayne Rooney og hans familie.

Manchester United-legendens søn Kai Rooney skrev således under på en kontrakt med de røde djævle torsdag.

Det oplyser Wayne Rooney, der scorede hele 253 mål for Manchester United, på sin Twitter-profil.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work sonpic.twitter.com/tTYuUZj7yn — Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020

'Stolt dag. Kai skriver under med Manchester United. Forsæt det hårde arbejde, søn,' skriver 35-årige Rooney helt præcist i opslaget.

Og 11-årige Kai Rooney går direkte i sine fars fodspor ved at have fået trøjenummeret 10 på sit ungdomshold.

Wayne Rooneys Twitter-opslag har ligeledes mødt kritik fra personer, der mener, at sønnen kun får muligheden på grund af sin far.

'Det skyldes udelukkende hans far, og bedre børn vil ikke få chancen af den årsag. Fakta,' lyder det eksempelvis fra en.

Wayne Rooney nåede over 500 kampe for Manchester United. Foto: Jason Cairnduff Vis mere Wayne Rooney nåede over 500 kampe for Manchester United. Foto: Jason Cairnduff

Kai Rooney er angriberens ældste søn. Han har sine børn sammen med hustruen, Coleen Rooney, som han har været gift med siden 2008.

Wayne Rooney har endnu ikke afsluttet sin aktive karriere. Han fungerer således som spillende træner i den engelske klub Derby County.