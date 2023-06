Hollywood-stjernerne Ryan Reynolds og Rob McElhenney har fået lidt at tænke over.

For en regelændring i engelsk fodbold kommer formentlig til at gøre livet en anelse mere surt for parrets fodboldklub Wrexham i den fjerdebedste engelske række.

Ét af holdets mest potente våben på banen har nemlig været lange indkast, som er blevet kastet helt ind, hvor det har gjort ondt på modstanderne, og det har kastet flere mål af sig.

Men fremover må Wrexhams indkastspecialist Ben Tozer ikke længere tørre bolden af med et håndklæde i kampens løb for at få bedre greb om kuglen - hvilket får Wrexham-stjernen til at harcelere i et interview med BBC.

Foto: Jon Super/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jon Super/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg har måske irriteret nogle i ligaorganisationen, for nu prøver de at smadre min karriere. Jeg var nærmest nødt til at trække mig tilbage med det samme,« siger Tozer til BBC om regelændringen, der blev vedtaget tidligere på måneden - blandt andet for at få mere effektiv spilletid.

»Jeg kan godt forstå det, for nogle ser de lange indkast som antifodbold. Men det er en del af fodbolden - som et hjørne- eller straffespark.«

Ben Tozer lader sig dog ikke stoppe af, at han ikke længere må have håndklæder liggende på sidelinjen til at tørre sine bolde.

»Det gav os en fordel, men vi kan altid komme omkring det. Jeg har også en trøje på, når jeg spiller, og den kan jeg tørre bolden med.«

I den forgangne sæson vakte Wrexham og Tozer opsigt med klubbens særlige taktikker på indkast og blev bredt anerkendt for det i den femtebedste engelske række.

Nu skal det blive spændende at se, om den walisiske klub med Hollywood-stjerner som ejere kan finde nye løsninger efter oprykningen til League Two.