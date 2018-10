Santiago Solari fik set en del af sine reserver, da Real Madrid besejrede upåagtede Melilla med 4-0.

I en krisetid er selv små opmuntringer tiltrængte. Og sådan én fik Real Madrid onsdag aften, da holdet i træner Santiago Solaris debutkamp vandt en pokalkamp i eksotiske omgivelser.

Modstanderen var Melilla, en spansk enklave omsluttet af Marokko på den nordafrikanske kyst. Her undgik de prominente gæster at dumme sig mod holdet fra Segunda Division B, tredjeøverste niveau. Real Madrid vandt med 4-0 efter 2-0 ved pausen.

Copa del Rey, som den spanske pokalturnering hedder, spilles over to kampe. Så Melilla-mandskabet får en ny chance i returkampen i den spanske hovedstad i begyndelsen af december.

To dage efter at han blev udnævnt som afløser for fyrede Julen Lopetegui, valgte Solari et reservepræget mandskab. Det skete formentlig i fast overbevisning om, at også de næstbedste ville være i stand til at slå den upåagtede modstander.

De var dog to af de mere velkendte navne i startopstillingen, der sørgede for scoringerne før pausen. Efter 28 minutter gjorde Karim Benzema det til 1-0, inden Marco Asensio i halvlegens overtid fordoblede føringen.

Real Madrid-holdet blev endnu mere eksperimenterende, da Solari fra anden halvlegs start bænkede både Benzema og anfører Sergio Ramos.

Men favoritsejren var ikke i fare. Højrebacken Álvaro Odriozola kunne øge til 3-0, inden Cristo Gonzales afsluttede målscoringen i overtiden.

/ritzau/