Real Madrid-spillerne er tydeligt mærkede af den skuffende sæsonstart, siger Santiago Solari i interview.

Den bliver Santiago Solari, der i første omgang skal forsøge at bringe den spanske kongeklub Real Madrid ud af en krise efter en række skuffende resultater - senest med en ydmygende 1-5-nederlag til ærkerivalerne fra FC Barcelona søndag.

Solari, der spillede fem sæsoner i klubben i sin aktive karriere, blev udpeget som foreløbig afløser for Julen Lopetegui, der blev afsat efter weekendens El Clasico-fadæse.

Og den stjernespækkede trup er tydeligt præget af den seneste tids nedtur. Det forklarede Santiago Solari i sit første interview som Real Madrids cheftræner tirsdag.

- Jeg har mødt en gruppe spillere, der er i smerte, siger den 42-årige argentiner.

- Men de er ivrige efter at vende tingene rundt, tilføjer han i samme åndedrag.

Solari stod tirsdag for sin første træning på førsteholdet, efter at han i en periode har været træner for klubbens reservehold.

Klubben ligger i øjeblikket nummer ni i Primera Division. Solari trøster sig dog med, at han råder over spillere fra øverste hylde.

- Det er en gruppe af mestre og krigere. Det er ikke den nemmeste situation, men jeg kan se, at de vil vende om på det hele.

Solaris første opgave bliver Copa del Rey-opgøret mod Melilla fra den tredjebedste række onsdag aften.

- Planen er at tage til Melilla og vise masser af karakter. Jeg har store forhåbninger, siger Santiago Solari.

Han kan gøre sig forhåbninger om at følge i Zinedine Zidanes fodspor, der også blev forfremmet til førsteholdstræner efter en tjans i spidsen for reserveholdet.

Franskmanden førte derefter Real Madrid til tre Champions League-triumfer på stribe.

Santiago Solari ønsker dog ikke at blive sammenlignet med Zidane.

- Vi er nødt til at lade Zidane være i fred. Han er en af de største Madrid-legender. Zizou (kælenavn for Zidane, red.) kan ikke beskrives. Vi må efterlade ham alene i hans storhed, siger Solari.

Solari kom som spiller til Real Madrid fra lokalrivalerne Atlético Madrid i 2000. Her spilede han sammen med Zinedine Zidane på midtbanen fra 2001 til 2005.

/ritzau/Reuters