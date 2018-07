Den nye Real Madrid-træner, Julen Lopetegui, mener, at Gareth Bale kan hjælpe klubben med at komme sig over tabet af Cristiano Ronaldo.

Walisiske Gareth Bales fremtid på Santiago Bernabéu har længe været genstand for polemik. Men han ser nu ud til at kunne få en større rolle i Madrid, efter at Cristiano Ronaldo er rejst til Torino.

Det er også noget, træner Julen Lopetegui, har i sinde. »Gareth er glad for at spille for Real Madrid,« sagde Lopetegui ifølge BBC.

»Cristiano Ronaldo er en af de bedste spillere i Real Madrids nyere historie. Han udtrykte et ønske om at rejse, og det lod vi ham gøre. Gareth Bale er en fremragende spiller med så mange kvaliteter. Han kan hjælpe med at fylde tomrummet.«

Real Madrids nye træner tror på, at Gareth Bale nu for alvor kan træde i karakter. Foto: HANNAH MCKAY

Lopetegui har sin første kamp i spidsen for Real Madrid, når de møder Manchester United tirsdag i International Champions Cup.Netop Manchester United er blevet rygtet til at være en mulig destination for Bale.

Men det orkede Lopetegui ikke at tale for meget om.

»Jeg vil ikke tale om hypotetiske situationer,« sagde han.

»Gareth er glad i Madrid. Det her er en fantastisk mulighed for ham til at vise sit talent. Han er med holdet og på linje med vores målsætninger. Det er begyndelsen på en spændende vej for os.«

Artiklen er leveret af ronaldo.com